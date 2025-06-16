Китай за год увеличил свой ядерный арсенал на 20%, - SIPRI

У Китая стало больше ядерных боеголовок, чем у Великобритании и Франции вместе взятых.

Китай за год увеличил свой ядерный арсенал на 100 боеголовок. Теперь КНР располагает более чем 600 боеголовками. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что в 2025 году у Китая стало больше ядерных боеголовок, чем у Великобритании и Франции вместе взятых. Пекин расширяет свой арсенал быстрее, чем любая другая страна.

В SIPRI поделились, что с 2023 года Китай ежегодно накапливает около 100 новых боеголовок. Это свидетельствует о значительном увеличении ядерного потенциала страны.

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По данным SIPRI, по состоянию на январь 2025 года Китай завершил или близился к завершению строительства около 350 новых шахт для межконтинентальных баллистических ракет в трех пустынных регионах на севере и трех горных районах на востоке. Такими темпами КНР к концу десятилетия может сравняться с Россией или США по количеству таких ракет.

Сейчас же Китай занимает только третье место по количеству ядерных боеголовок, уступая России (5459 единиц) и США (5177 единиц). Эти две страны владеют почти 90% существующего в мире ядерного оружия, напомнили в SIPRI.

В отчете SIPRI также говорится о том, что в 2025 году общее количество ядерных боеголовок в мире достигло 12 241. В 2024 году в мире было 12 405 ядерных боеголовок.

В SIPRI подчеркнули, что в активная модернизация и развертывание новых ядерных систем крупными странами поддерживают высокую напряженность в мире. В 2025 году количество пригодных к использованию боеголовок увеличилось на 29 боеголовок до 9614 единиц.

Почему ядерные угрозы России нереалистичны

Ранее эксперт Национального института стратегических исследований, соучредитель Концерна оборонной информации Алексей Ижак высказался о ядерных угрозах России. Он заявил, что Москва вряд ли нанесет ядерный удар по Украине, так как последствия для Кремля окажутся катастрофическими.

Также он отметил, что РФ постоянно использует компоненты ядерных сил для ведения войны против Украины. Среди них "Искандер-М", "Искандер-К", "Кинжал", Су-24М, Су-34 и Ту-22М3.

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