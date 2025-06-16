Отмечается, что также начали снижаться цены на некоторые фрукты.

В Украине снижаются цены на ранние овощи борщового набора, а именно на картофель, морковь и свеклу. Исключением стала лишь белокочанная капуста, которая подорожала из-за резкого сокращения предложения.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что капуста за неделю подскочила с 13-15 гривень за килограмм до 18-22. Что касается картошки, то нижняя ценовая граница снизилась с 28 до 15 гривень за килограмм. В свою очередь морковь подешевела с 50-60 до 35-40 грн/кг, а свекла - 40-45 до 30-38 грн/кг.

При этом продолжают снижаться оптовые цены на тепличный огурец с 25-50 до 15-38 грн/кг. В то же время сладкий перец вырос в цене – с 100-130 до 160-190 грн/кг. Брокколи подешевела с 70-90 до 65-80 гн/кг, а цветная капуста немного подорожала с 30-40 до 35-45 грн/кг.

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Продолжили снижаться цены на зелень. Так, укроп подешевел с 50-80 до 40-50 грн/кг, петрушка – с 150-180 до 80-95 грн/кг, а зеленый лук – с 120-150 до 100-120 грн/кг. При этом коридор цен на спаржу сузился. Если неделей ранее ее продавали по 200-450 грн/кг, то на прошлой неделе – по 250-280 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте снижаются цены на клубнику. Так, ягоду отдавали по 110-170 грн/кг, хотя неделей ранее цены она стоила 120-180 грн/кг. Также в очередной раз подешевела груша с 90-110 до 85-100 грн/кг. Дешевле продавался абрикос – по 80-120 грн/кг, хотя неделей ранее фрукт отдавали по 120-140 грн/кг.

Цены на черешню все еще высокие – 120-280 гривень за килограмм. Кроме того, на рынке появилась первая черная смородина. Цены на ягоду находятся в диапазоне 75-250 грн, кг. Также фермеры начали продавать нектарин по цене в диапазоне от 70 до 120 гривень за килограмм.

Украинская предприниматель и блогерша София Ванивская сравнила цены на продукты в Польше и Украине. Результат эксперимента поверг девушку в шок.

Она посетила в Польше супермаркет сети Lidl, а в Украине - "Сильпо". Оказалось, что некоторые продукты все же дороже в украинских магазинах.

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