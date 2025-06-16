Участники рынка опасаются проблем с поставками до 20% мирового спроса на нефть.

Цены на нефть в понедельник, 16 июня, выросли, поскольку новые удары Израиля и Ирана на выходных усилили опасения, что война может распространиться на весь регион и существенно нарушить экспорт нефти с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 40 центов до 74,64 долларов за баррель, в то же время фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 47 центов до 73,74 доллара за баррель. Во время сессии стоимость контрактов "взлетала" более чем на 4 доллара за баррель.

В понедельник Иран нанес ракетный удар по израильским городам Тель-Авив и Хайфа, разрушив дома и усилив беспокойство лидеров G7, что битва между двумя старыми врагами может привести к более широкому региональному конфликту.

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Последние события также вызвали беспокойство относительно нарушения работы Ормузского пролива, жизненно важного судоходного пути.

Через пролив проходит около пятой части мирового потребления нефти, или примерно 18-19 миллионов баррелей в сутки нефти, конденсата и топлива. Аналитики отмечают, что даже опасения относительно проблем с поставками "черного золота" через пролив будет толкать цены на нефть вверх.

"Рост спроса на нефтяные контакты был вызван продолжающимся израильско-иранским конфликтом, решение которого не предвидится", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он надеется, что Израиль и Иран будут способствовать прекращению огня, но добавил, что иногда странам приходится сначала воевать. При этом он подчеркнул, что США будут продолжать поддерживать Израиль, но отказался сказать, просил ли он приостановить удары по Ирану.

Цены на нефть - последние новости

Цены на нефть 13 июня резко выросли из-за удара Израиля по Ирану.

К тому же президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не может иметь ядерное оружие. Он выразил надежду, что Иран и Израиль смогут заключить соглашение.

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