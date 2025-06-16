Температура при этом в большинстве областей будет комфортной.

Во вторник, 17 июня, в большинстве областей ожидается комфортная температура, но местами будет дождливо и ожидается порывистый ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ветер никак не успокоится, будет северо-западным, порой порывистым", - предупредила эксперт.

По ее данным, дожди с грозами пройдут в центральных областях, утром - на севере, вечером - на востоке, на юге будет дождливо только в Одесской области.

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Температура воздуха будет комфортной - в большинстве областей +21...+26 градусов. Только на юге на юге столбики термометров покажут +25...+30 градусов.

"Небольшая свежая полоса вытянется от Черниговщины через восточную Киевскую область в Черкасскую, +17...+22 градуса", - добавила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

Утром 17 июня в Киеве ожидается дождь, вероятно с грозой. Днем, по прогнозу Наталки Диденко, уже будет без существенных осадков. Температура воздуха составит +22...+24 градуса.

Погода в Украине - какой будет неделя

По данным Погода УНИАН, на ближайшей неделе адской жары в Украине не будет. В большинстве областей температура ожидается комфортной. Только на юге страны в отдельные дни температура будет достигать +31 градуса. Перед выходными ожидается небольшое похолодание. В большинстве областей температура снизится до +17°...+20°, а на юго-востоке будет +21°...+25°. Преимущественно такие же показатели сохранятся и до конца недели.

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