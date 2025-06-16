Стармер заявил, что саммит G7 в Канаде является возможностью для широкого обсуждения вопросов глобальной безопасности.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) обсудят дальнейшие санкции против России, если кремлевский диктатор Владимир Путин не согласится на переговоры о прекращении огня против Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет Sky News.

Отмечается, что по пути на саммит G7 в Канаде британский премьер поделился, что эта встреча является возможностью для широкого обсуждения с союзниками вопросов глобальной безопасности. Также Стармер подтвердил, что саммит посетит президент Украины Владимир Зеленский.

"К нам приезжает президент Зеленский, так что у нас будет хорошая возможность обсудить этот вопрос еще раз всей группой. Мое давнее мнение заключается в том, что нам нужно заставить Россию сесть за стол переговоров для достижения безусловного прекращения огня. Это не так просто", - сказал он в разговоре с журналистами.

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Стармер добавил, что санкции против РФ станут частью дискуссии на саммите G7, если Москва не согласится сесть за стол переговоров. Британский премьер также заявил, что у него хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, что важно для урегулирования конфликтов, включая войну в Украине и боевые действия между Израилем и Ираном.

"Я думаю, что G7 - это наша возможность посмотреть на глобальную экономику, безопасность в этой глобальной экономике, торговлю, а также на другие вопросы национальной безопасности", - подчеркнул он.

Помимо этого Стармер заявил, что мир вступил в "новую эру обороны и безопасности".

"И я считаю, что для Великобритании очень важно играть в этом ведущую роль, и именно этим я и займусь на саммите G7, конструктивно общаясь со всеми нашими партнерами", - сказал он.

Санкции против России - важные новости

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла планы по санкциям против России. Она призвала страны G7 усилить давление на Москву, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Кроме того, спецпредставитель Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан говорил о том, что санкции против РФ со стороны блока будут ослаблены только после того, как в Украине будет мир и минует угроза повторного нападения. Он заверил, что ЕС не собирается ослаблять санкции заранее.

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