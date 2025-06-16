Президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту поддержать кандидатуру Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.
"В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора", - написал председатель ВР.
Стефанчук отметил, что Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.
Руслан Кравченко - что о нем известно
Как известно, Руслан Кравченко сейчас возглавляет Государственную налоговую службу, а перед этим был руководителем Киевской областной военной администрации. Ему 35 лет.
В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в г. Буче.
Генеральный прокурор Украины - новости
Как сообщал ранее УНИАН, 22 октября 2024 года генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что уходит с должности. Это произошло после громкого скандала с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Он тогда заявил, что считает правильным уволиться с занимаемой должности.
В конце октября Рада проголосовала за увольнение Костина с должности генпрокурора.
С 31 октября обязанности генпрокурора исполнял его первый заместитель Алексей Хоменко.