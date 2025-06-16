Президент предлагает поддержать Руслана Кравченко, который на сегодня возглавляет налоговую службу.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает парламенту поддержать кандидатуру Руслана Кравченко на должность генерального прокурора Украины. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

"В соответствии с пунктом 11 части первой статьи 106 и части третьей статьи 131-1 Конституции Украины в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении согласия на назначение Кравченко Руслана Андреевича на должность генерального прокурора", - написал председатель ВР.

Стефанчук отметил, что Верховная Рада Украины рассмотрит это представление на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Руслан Кравченко - что о нем известно

Как известно, Руслан Кравченко сейчас возглавляет Государственную налоговую службу, а перед этим был руководителем Киевской областной военной администрации. Ему 35 лет.

В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в г. Буче.

Генеральный прокурор Украины - новости

Как сообщал ранее УНИАН, 22 октября 2024 года генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что уходит с должности. Это произошло после громкого скандала с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Он тогда заявил, что считает правильным уволиться с занимаемой должности.

В конце октября Рада проголосовала за увольнение Костина с должности генпрокурора.

С 31 октября обязанности генпрокурора исполнял его первый заместитель Алексей Хоменко.

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