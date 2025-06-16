Путин хочет показать Россию как эффективного международного партнера для США.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, пытается отвлечь внимание от войны РФ против Украины, предлагая стать посредником на возможных переговорах между Израилем и Ираном. Об этом говорится в обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Путин хочет показать Россию как эффективного международного партнера для США на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По словам аналитиков, так глава Кремля пытается переманить на свою сторону главу Белого дома Дональда Трампа.

В ISW напомнили, что Путин предложил президенту США помощь от России в качестве посредника на переговорах между Израилем и Ираном во время их телефонного разговора, который состоялся 14 июня. Эту информацию подтвердил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

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По словам Ушакова, Путин "обеспокоен эскалацией напряженности между Ираном и Израилем". Трамп же во время разговора с российским диктатором призвал его прекратить войну против Украины.

Телефонный разговор Трампа и Путина - что известно

Напомним, что 14 июня президент США Дональд Трамп провел еще один телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В основном они обсуждали конфликт между Израилем и Ираном, но немного поговорили и о войне в Украине.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков поделился, что разговор длился около 50 минут. Во время диалога Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. В это же время Трамп назвал удары Иерусалима "эффективными".

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