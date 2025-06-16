Ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе.

Иран совершил очередную ракетную атаку на Израиль, взрывы раздавались во многих районах страны. По данным The Times of Israel и CNN, под ударом был Тель-Авив и город Хайфа, где находится нефтеперерабатывающий завод, крупный порт и военно-морская база, а также Тель-Авив и его пригороды.

По данным организации "Маген Давид Адом". три человека погибли в результате попадания иранских баллистических ракет, и еще более 60 получили ранения.

В результате атаки пострадали два высотных жилых здания в центральном Израиле.

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Также, по данным СМИ, ракеты поразили район вокруг нефтеперерабатывающего завода в Хайфе, возник масштабный пожар.

Израильская электрическая корпорация сообщила, что иранские удары повредили местную электросеть в центральной части Израиля.

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Как отмечают аналитики, ракетные удары Ирана по Израилю показывают, что силы Тегерана могут перегруппироваться даже после того, как Израиль убил нескольких военных командиров в своей первой атаке.

"(Иизраильтяне) недооценили способность Ирана к перегруппировке после того, как очень успешно атаковали высшее руководство иранских вооруженных сил и сумели убить нескольких из них", — сказала Трита Парси, вице-президент Института ответственного государственного управления Куинси.

Иран и Израиль - новости

Ранее в МИД Украины сообщали, что в результате ракетных ударов Ирана по Израилю погибли пятеро украинских граждан, в том числе трое несовершеннолетних детей.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что операцию начали по двум причинам: Иран спешил создать ядерное оружие, а также ускоренно увеличивал свой арсенал баллистических ракет.

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