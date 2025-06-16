Он рассчитывает, что президент США потеряет терпение и сдастся.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает предъявлять Украине абсурдные требования во время так мирных переговоров, на которые украинский народ никогда не согласится. Как пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Леон Аарон в статье для The Wall Street Journal, подход Путина в мирных переговорах "шаг вперед, два назад" показывает, что он не хочет мира, и играет с президентом США Дональдом Трампом, чтобы достичь победы.

"Путин будет затягивать войну до тех пор, пока Трамп не устанет от посредничества и не разочаруется в помощи США Украине, и не откажется от обоих", - убежден он.

Возможная цель Москвы состоит в том, чтобы продвинуться на поле боя и деморализовать украинцев. Однако, отмечает эксперт, это не выглядит реалистичным – темпы продвижения российской армии крайне медленные, а общество Украины категорически против капитуляции.

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Скорее всего, задержки Путина направлены на то, чтобы подтолкнуть г-на Трампа к выполнению его угрозы "отказаться" от мирных усилий и от помощи США Украине, считает эксперт.

"Уход Америки был бы благом для Кремля. Украина рассчитывает на США в плане оружия, особенно на системы ПВО большой дальности Patriot, которые сбивают российские баллистические ракеты. Patriot уже в дефиците, и Пентагон перенаправляет противоракеты с Украины на Ближний Восток и в Тихий океан. Без них Россия может подвергнуть беззащитную Украину катастрофическим ударам беспилотников и ракет", - указывает он.

При этом Аарон указывает, что недавняя риторика Трампа о войне в Украине свидетельствует о "безнадежности, невежестве и моральной близорукости".

Моральное безразличие Трампа означает, что у него нет мотивации, не говоря уже о срочности, помогать Украине…. Рассчетливая "гибкость" Москвы поддерживает бесполезные переговоры, пока Трамп устало не сойдет на берег", - отмечает эксперт.

Трамп и война в Украине

Напомним, Дональд Трамп 14 июня, в свой день рождения провел неанонсированный телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Обсуждали в основном ситуацию с Ираном, но коснулись и вопроса войны в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Трампа за его слишком теплые отношения с российским агрессором. Он добавил, что подобный подход не остановит Путина и необходима более жесткая тональность.

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