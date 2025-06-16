Как нарезать лук без слез: ученые назвали эффективный способ

Секрет заключается в правильно технике нарезания лука.

Одной из распространенных проблем при нарезании лука является то, что этот процесс вызывает слезы и жжение в глазах. Они могут превратить простое приготовление пищи в неприятный опыт. Тем не менее ученые знают, как справиться с этим, пишет Farmingdale Observer.

Почему слезятся глаза при нарезании лука

Ученые объяснили, что при нарезании лука повреждаются клетки овоща, из-за чего высвобождаются ферменты, которые преобразуют серные соединения в син-пропанетиал-S-оксид. Это вещество поднимается в воздух и раздражает чувствительные мембраны в глазах, заставляя их производить слезы.

В издании подчеркнули, что такая химическая реакция происходит естественным образом как защитный механизм лука. Ученые выяснили, что метод резки значительно влияет на то, сколько этого вещества попадет в глаза.

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При охлаждении лука или его нарезке после промывания водой имеют ограниченную эффективность против этой химической реакции. Тем не менее именно техника нарезания играет важнейшую роль, отметили ученые.

Как нарезать лук без слез

Ученые их Корнельского университета провели исследование, которое показало, что два ключевых фактора определяют количество раздражающего глаза вещества. На это влияют острота ножа и скорость нарезания.

Так ученые выяснили, что лучше всего нарезать лук очень острым ножом и делать это медленно. Так количество раздражающих веществ, которые выделяет овощ, будет значительно уменьшено.

По словам ученых, при использовании тупых ножей лезвие давило на слои лука, заставляя их изгибаться внутрь, выделяя сок. В это время острые ножи аккуратно разрезали клетки лука, не сдавливая их.

Скорость нарезания лука также оказалась очень важной. Быстрые движения кажутся эффективными, на самом деле создают больше брызг. Медленные движения позволяют резать лук более точно и значительно уменьшают выделение вещества, которое раздражает глаза.

Какие продукты нужно есть после 60 лет

Ранее в издании Eating Well назвали 6 продуктов, которые нужно есть после 60 лет. Диетологи советуют добавить в свой рацион эти орехи, фрукты, овощи и бобовые.

В частности, в издании посоветовали есть грецкие орехи и листовые зеленые овощи. Они очень полезны для здоровья.

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