Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, а евро - 47,60 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 16 июня, подешевел на 3 копейки и в среднем составляет 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 48,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,60 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,38 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,30 грн/евро, а курс продажи - 48,10 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 16 июня, составляет 106 656 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 412 251 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 16 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня значительно усилила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,69 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 39 копеек.

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