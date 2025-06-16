Самая красивая и умная птица - под угрозой исчезновения: чем она уникальна

Одна из самых красивых птиц планеты - попугай красный ара - также одна из самых умных. Но именно эти преимущества привели к тому, что вид оказался на грани уничтожения, поскольку в течение длительного времени его активно вылавливали для содержания в качестве домашнего любимца или для зоопарков. Также к уменьшению популяции этих птиц привела вырубка лесов ради древесины. Об этом рассказывает Discover wildlife.

Где живут красные ара

Эти птицы распространены от южной и восточной Мексики на юг до Перу и Парагвая, но они не встречаются к западу от Анд. Их любимая среда обитания - влажные низменные тропические леса, особенно вдоль рек, а также открытые леса.

Как выглядит красный ара на вид

Длина тела этой птицы - от 81 до 96 см (половину занимает хвост), размах крыльев - около 110-120 см. Весит он почти 1 килограмм.

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Этот крупный попугай имеет удивительный окрас, в котором соединились красный, желтый и синий цвета. Хвост у него длинный и заостренный.

В Центральной и Южной Америке есть два подвида красных ара. Первый - это Ara macao cyanoptera (северная Центральная Америка) - красно-оранжевый с желтыми и синими крыльями и белой кожей на лице. Второй подвид - A. m. macao (Южная Америка) - красный с желтыми, зелеными и синими крыльями, немного меньше по размеру. Издалека их легко спутать.

Самцов и самок красных ара трудно различить, хотя эксперты по тонким различиям могут угадать пол птицы, особенно если ее видят в паре. Но только ара знает это наверняка, потому что, как и большинство птиц, он видит мир совсем иначе, чем люди. Зрение у птицы тетрахроматическое, то есть она видит мир в четырех измерениях цвета.

Для красного ара красочное оперение является важной частью его половой привлекательности: чем ярче перья - тем здоровее птица и тем привлекательнее она как потенциальный партнер.

Образуют ли ара пары на всю жизнь

Красные ара создают длительные, стабильные пары, которые могут существовать годами, особенно если пара успешно выращивает потомство. Но на самом деле неизвестно, остаются ли они вместе на всю жизнь: в дикой природе много опасностей, и при потере партнера птица просто находит нового.

Бывают ли "разводы" у араванов

В некоторых случаях пара может решить, что они не хотят оставаться вместе, и птицы ищут себе новых партнеров. Разводы чаще всего случаются среди молодых пар, которым не удалось вырастить потомство даже после лет попыток.

Как часто размножаются красные ара

В течение большей части года красные ара, как правило, собираются в довольно большие стаи разного возраста, но такая общительность исчезает в период размножения. Места для гнездования в дуплах деревьев чрезвычайно ограничены, поэтому хорошее место стоит охранять. Если к гнезду приближаются другие ара, его владельцы "видят красное" и агрессивно прогоняют незваных гостей.

Если все хорошо, у самки вскоре появляется четыре белых яйца. Она выполняет обязанности по высиживанию, а самец приносит ей еду. Примерно через 28 дней из яиц вылупляются птенцы.

Почему большинство птенцов не выживают

Из четырех птенцов обычно выживает 1-2. Остальных похищают змеи, хищники, обезьяны или же агрессивные пчелы выгоняют родителей и убивают малышей. Даже после вылета из гнезда, примерно через 3 месяца, молодые птицы еще долго не умеют хорошо летать и становятся легкой добычей для хищников. Те, которые выживают, учатся у родителей, как найти еду, воду и защищаться от врагов.

Почему красные ара такие шумные

Эти птицы очень громкие и неряшливые, что делает их не лучшими домашними любимцами. Они издают громкие крики, которые слышно за несколько километров - так легче найти других членов стаи и узнать, где есть еда.

Что едят красные арары

Их рацион - семена, фрукты, цветы, нектар. Поскольку деревья плодоносят в разное время, стаи постоянно перемещаются. Мощный клюв позволяет раскалывать твердые семена и очищать плоды.

Сколько живут ара ара

Красные ара живут в дикой природе до 30 лет.

Другие интересные факты о птицах

Ранее УНИАН рассказывал об исчезающей птице киви из Новой Зеландии. Она уникальна из-за своих характеристик: не летает, имеет ноздри на клюве, а также несет огромные яйца. Этих птиц в Новой Зеландии можно увидеть редко, ведь киви ведут ночной образ жизни. К тому же их количество сокращается. Однако экологи прилагают усилия для сохранения этого вида.

Также речь шла о птице, которая способна летать задом наперед. Колибри способны махать крыльями от 20 до 80 раз в секунду и могут достигать таких скоростей, которые можно сравнить с истребителями. А еще у этих птиц крылья чрезвычайно жесткие и почти прямо выступают от тела. Также колибри имеют уникальные суставы, которые позволяют им вращать крылья в форме восьмерки. Это позволяет им поддерживать бешеный ритм взмахов и летать назад в течение длительного времени.

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