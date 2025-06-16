Самый старый пивной бар мира расположен вдали от крупных городов и популярных туристических маршрутов.

Хотя пиво популярно во всем мире, а придумали его вообще древние шумеры, почему-то так сложилось, что именно британские пабы стали современным эталоном культуры потребления этого напитка. Как пишет Express, по приблизительным оценкам, сейчас в Великобритании насчитывается 45 000 пабов, и некоторые из них довольно старые.

Но, когда речь идет о самом старом пабе в мире, британцам остается только кусать локти, или искать в ящике паспорт и садиться на самолет или паром - до соседней Ирландии.

Паб Sean's Bar в городке Атлон точно является старейшим в Ирландии, а по некоторым сведениям - и старейшим в мире. Точная дата его основания является предметом споров. Ученые готовы признать максимум 1700-е годы, тогда как владельцы паба утверждают, что он был основан в 900 году нашей эры, то есть аж 1125 лет назад!

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Бар расположен рядом с руинами нормандского замка XII века в самом центре Ирландии. Он официально сертифицирован Книгой рекордов Гиннеса как самый старый паб страны.

Во время реконструкции в 1970-х годах оказалось, что некоторые части его стен были построены в IX веке. Однако у специалистов есть сомнения, что это действительно так.

Претерпев некоторые изменения за тысячу с лишним лет своей истории, паб сегодня имеет пивной сад с красивым видом, а также производит собственный виски, бутылки которого свободно продаются. Ну и сюда охотно едут туристы, не говоря уже о местных ценителях пива.

"Ходят слухи, что это или самый старый бар в мире, или самый старый бар в Ирландии. Есть и другие места, которые делают подобные заявления, поэтому я не знаю. Но это место очень старое и суперкрутое!" - написал в отзывах о Sean's Bar один из туристов.

Другие интересные туристические места

Как писал УНИАН, в Мадриде два ресторана соревнуются за титул старейшего заведения общественного питания в мире. Однако только один из них может доказать свой почтенный возраст, тогда как другой надежных доказательств не имеет.

Также мы рассказывали о самом старом до сих пор работающем мосте в мире. Когда-то он был частью оживленной дороги, а сегодня затерялся в кустарниках на юге Греции. Однако им время от времени все же пользуются.

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