Президент Франции заявил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке станут главным пунктом на саммите G7 в Канаде.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа использовать свое влияние для установления мира в войне в Украине. Как пишет Politico, во время визита в Гренландию Макрон заявил, что Трамп может повлиять на ситуацию в том числе путем поддержки более жестких санкций против России.

"С моей точки зрения, вопрос в том, готов ли президент Трамп ввести гораздо более жесткие санкции против России, если Москва не будет соблюдать предложенное США прекращение огня", - сказал Макрон.

Макрон также подчеркнул, что усилия саммита G7 также должны быть направлены на "скорейшее достижение прекращения огня".

Видео дня

Он также предположил, что Трамп может сыграть ключевую роль в деэскалации конфликта между Израилем и Ираном.

"В этом вопросе Соединенные Штаты Америки также имеют реальную возможность вернуть всех за стол переговоров", - сказал Макрон.

В частности, он предположил, что "зависимость Израиля от американского оружия и боеприпасов дает [США] возможность вести переговоры".

Саммит G7 - новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на саммите G7 хочет обсудить с Дональдом Трампом санкционный пакет сенатора Линдси Грэма.

Также сегодня издание Axios сообщило, что Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским во время саммита "Большой семерки" в Канаде.

Вас также могут заинтересовать новости: