Цены на говядину растут из-за ограниченного предложения и компенсации себестоимости.

Цены в Украине на мясо в июне существенно выросли. Об этом сообщают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Так, говядина (гуляш) уже стоит 336 грн/кг - рост составляет 6% за месяц. Это также на 20% дороже, чем в прошлом году. Еще больше выросла в цене курятина.

"Филе подорожало на 11% до 222 грн/кг (+39% за год), бедро - на 28% до 154 грн/кг (+39% за год), а тушка - на 25% до 110 грн/кг (+42% за год)", - отмечают специалисты УКАБ.

Видео дня

Стоит также сказать, что стоимость куриных яиц выросла за год на 79%. Сегодня цена составляет 68,9 грн за десяток.

Рост цен на курятину связывают с повышенными затратами на корма. Цены на говядину выросли из-за ограниченного предложения и компенсации себестоимости.

Цена свиного ошейка практически не изменилась за последнее время и находится на уровне 330 грн/кг. В то же время это на 31% выше прошлогоднего показателя. Цены на колбасу вареную "Докторскую" и на сало остаются стабильными.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время цены на мясо в Украине будут демонстрировать стабильность. При этом всегда остается риск, что страны-производители столкнутся с повышением стоимости кормов и уменьшением поголовья. В этом случае можно ожидать роста цен до конца лета на 5-7%.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На прошлой неделе УНИАН сообщил, что продолжают дешеветь тепличные огурцы. Снижение цен объясняют ростом предложения овощей из летних теплиц.

В то же время стоит отметить, что по состоянию на середину июня отпускные цены на огурцы в среднем на 17% ниже, чем годом ранее. Специалисты не исключают дальнейшего снижения цен.

Также стоит напомнить, что в Украине начали снижаться цены на клубнику. Фермеры идут на такой шаг из-за стремительного увеличения предложения на рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: