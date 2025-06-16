Даже миллионеры с внушительными суммами на счетах отказываются от смартфонов.

В 21 веке сенсорный телефон на базе операционной системы iOS или Android - это абсолютно привычный гаджет для любого среднестатистического человека. Кнопочные телефоны уже стали отголосками прошлого - по устойчивому мнению большинства людей, это гаджет или для бабушек, или для людей с очень низким достатком.

Однако успешные люди, у которых есть свой бизнес и миллионы на счетах, тоже пользуются такими устройствами, потому что знают, чем отличается кнопочный телефон от смартфона.

Смартфон или кнопочный телефон - что лучше и какая разница

Прежде чем выбирать, что безопаснее - смартфон или кнопочный телефон, стоит разобраться в принципах работы двух устройств. Стандартный гаджет, в котором есть физические кнопки, как правило, не предлагает пользователю обширный спектр возможностей - с помощью такого телефона можно отправлять смс, звонить, играть в "змейку", поставить будильник, записать что-нибудь на диктофон и, если попадется модель с камерой, удастся сделать фотографию весьма сомнительного качества. Выхода в интернет кнопочный телефон не имеет, зато у него иногда есть блютуз.

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Сенсорные модели оснащены гораздо более интересными программами - современные смартфоны уже продаются с технологией Wi-Fi, хорошей фото и видео камерой, возможностью установить мессенджеры и социальные сети, различные приложения и так далее.

Если не углубляться в техническую сторону вопроса, то даже поверхностный обзор позволяет понять, что сенсорный телефон предоставляет гораздо больше интерактива для пользователя, чем кнопочный. Тем не менее, в этом мире розовых единорогов и нанотехнологий есть свои демоны, которые всегда видят вас, даже если вы их - нет.

Чем кнопочный телефон лучше смартфона - главный фактор

Люди, которые ценят свою безопасность, стараются переходить на кнопочные телефоны, по этой причине "бабушкофоны" снова возвращаются и обретают популярность в глазах молодого поколения. Успешные бизнесмены в возрасте 40-50 лет и старше давно пользуются только ими. Дело в том, что любой смартфон вне зависимости от операционной системы собирают больше данных, чем кнопочный телефон.

Это значит, что любое ваше действие в интернете с айфоном или андроидом в руках приведет к последствиям. Ваш гаджет "знает", кто вы, сколько вам лет, где вы живете, чем интересуетесь, о чем читаете и пишете, что покупаете и когда, какие фильмы смотрите, какой у вас состав семьи, что думаете о действующей власти, где работаете - в общем, все он о вашей жизни уже выяснил. Персональные данные пользователя обрабатываются, и на основании них для человека создается информационный пузырь - он видит только то, что его интересует (видео, статьи, товары, объявления и тд).

С одной стороны, ничего такого в этом нет, если вам нечего скрывать - практически каждый человек, который пользуется банковскими картами и смартфоном, находится "под микроскопом", отследить историю его перемещений или действий при большом желании нетрудно. С другой стороны, есть люди, которых смущает такое положение дел - они бы хотели для себя большей безопасности, поэтому размышляя, какой телефон лучше купить - кнопочный или сенсорный, выбирают первое.

Кроме того, негативным аспектом передачи личной информации становится и вопрос с мошенниками - если им удастся взломать систему, все ваши персональные данные могут быть использованы третьими лицами, начиная от фотографий детей, заканчивая личным кабинетом в банке, картой которого вы пользуетесь.

Как вы понимаете, с владельцем кнопочного телефона такого не случится никогда - внутри "доисторического" гаджета просто нет таких технологий и программ. Никаких данных он не собирает, ему вообще все равно, он просто работает. И, кстати, работает неплохо - однажды зарядив батарею, вы можете не прикасаться к розетке еще несколько дней. Кроме того, кнопочный телефон довольно выносливый - старшее поколение помнит шутки о том, что таким устройством можно колоть орехи, а если уронить его на пол, то, скорее, придется менять плитку, чем покупать новый телефон.

Что покупать - смартфон или кнопочный телефон - решать только вам. Если вопрос безопасности для вас стоит остро, лучше начать смотреть в сторону более простого, но надежного устройства. Но в ситуации, когда сенсорный гаджет вам необходим, а сбор персональных данных не смущает, можно продолжать пользоваться айфоном или андроидом.

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