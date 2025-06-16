Некоторые из них довольно неожиданные.

В то время как собаки известны своей экспрессивностью, кошки, как правило, демонстрируют свою привязанность с помощью более тонких сигналов, но это отнюдь не значит, что они любят вас меньше. Как пишет портал Scotsman, хотя некоторые из таких признаков, например, сон рядом с вами или потирание о вас – легко расшифровать, другие могут показаться достаточно неожиданными.

Вот 10 самых ярких и очаровательных способов, как кошка проявляет свою любовь.

1. Медленное моргание

Кошки часто общаются с помощью мимики и взгляда. Если они чувствуют, что должны быть начеку, их глаза становятся широко раскрытыми и сосредоточенными. Кошка с полуоткрытыми, расслабленными глазами показывает вам, что она чувствует себя довольной и в безопасности в вашем присутствии. Если ваша кошка медленно моргает вам, это является высшим проявлением доверия и привязанности.

Видео дня

2. Столкновение головами

Кошки, живущие в сплоченных группах, приветствуют друг друга, сталкиваясь головами, чтобы обменяться запахами, поэтому кошка, которая делает это с вами, показывает вам, что считает вас одним из своих.

3. Язык хвоста

Кошки используют положение хвоста, чтобы выразить свое настроение. Счастливая кошка, которая приветствует вас как члена своей семьи, будет держать хвост высоко и иногда изгибать его в форме вопросительного знака. Это их способ сказать: "Привет, я дружелюбна и счастлива".

4. Вылизывание

То, что ваша кошка вылизывает вас, является явным признаком того, что она считает вас членом семьи. Кошки самодостаточны в плане ухода за собой, однако группы кошек, связанные между собой, ухаживают друг за другом, что известно как "аллогруминг". Это способ для них сблизиться, обменяться запахами и объединить группу.

5. Разминание лапами

Это является признаком того, что вы даете своей кошке почувствовать себя в безопасности. Чем счастливее ваша кошка, тем сильнее она разминает. Эксперты предположили, что действие, выполняемое котятами, чтобы помочь стимулировать приток молока у своих матерей, продолжается и во взрослой жизни, поскольку оно напоминает им о чувстве безопасности и тепла.

6. Демонстрация своего живота

Когда кошка переворачивается на спину, чтобы обнажить свой живот, она ставит себя в уязвимое положение. Этот жест является признаком доверия — она дает вам знать, что чувствует себя в безопасности и комфортно с вами. Однако большинству кошек не нравится, когда им чешут живот, и они часто ошибочно воспринимают это как угрозу.

7. Демонстрация своего зада

Кошки, которые любят и доверяют, часто подносят свой зад к лицу хозяина. Хотя это не самый приятный знак нежности, ваша кошка по сути говорит: "Я доверяю тебе, давай будем друзьями".

8. Мяуканье и мурлыканье

Более высокий тон ("щебетание") является синонимом дружелюбного приветствия. Эти звуки также используются матерями, общающимися с котятами. Мурлыканье — еще один звук, который может быть признаком счастья, но важно отметить, что кошки также мурлыкают, когда испытывают боль или стресс, чтобы успокоиться.

9. Подарки

Будучи одиночками, кошки обычно не делятся своей добычей с другими. Поэтому, когда ваша кошка предлагает вам свою добычу, это явный признак привязанности. Они не только проявляют любовь, но и, в некотором роде, намекают, что считают вас немного беспомощным и нуждающимся в их помощи.

10. Сон рядом с вами

Сон — самое уязвимое состояние кошки. В дикой природе они спят только в тех местах, где чувствуют себя спрятанными и в безопасности. Поэтому, когда кошка решает спать рядом с вами — или даже на вас — это ее способ сказать: "Ты заставляешь меня чувствовать себя в безопасности".

Ранее ученые нашли окончательное объяснение, как и почему мурлычут кошки.

Вас также могут заинтересовать новости: