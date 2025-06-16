Также малые группы россиян стали меньше использовать квадроциклы или мототехнику.

Россия не оставляет попыток малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области, однако за последнее время количество вражеских штурмов уменьшилось. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"К сожалению, противник не оставляет своей тактики действий, именно с помощью малых штурмовых групп, которые пытаются переходить нашу границу для того, чтобы расширить зону боев", - сказал он.

В то же время, по его словам, в последнее время активность вражеских групп снизилась благодаря тому, что Силы обороны постоянно их уничтожают.

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"Это десятки убитыми, десятки ранеными - это те потери, которые несет противник. Сначала, когда враг начал применять такую тактику, видели, что он практически не учитывает собственные потери. Однако сейчас, вероятно, из-за нехватки своей живой силы, активность врага на этом направлении значительно снизилась", - отметил Демченко.

Кроме этого, добавил он, малые группы россиян стали меньше использовать квадроциклы или мототехнику. Это, по словам представителя ГПСУ, свидетельствует о том, что Силы обороны эффективно противодействуют врагу на этом участке фронта.

Наступление РФ на Сумскую область - новости

Как сообщал УНИАН, из-за обстрелов и российского наступления на территории Сумской области продолжается эвакуация, ей подлежат жители 213 населенных пунктов.

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что на прошлой неделе из приграничных общин вывезли более 400 человек, из них 26 - дети. В основном это жители Сумского и Шосткинского районов:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны вытесняют российских оккупантов из Сумской области.

Военный эксперт Сергей Грабский сказал, что российские оккупационные войска затормозили на Сумском направлении и не имеют возможности продвигаться дальше. Это является результатом значительной концентрации украинских сил и средств на этом направлении, пояснил он.

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