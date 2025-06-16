С началом новой недели, 16 июня, погода в Украине начнет стабилизироваться. Осадков станет меньше, они сместятся в сторону юго-востока, а температура заметно повысится. В большинстве областей сегодня будет +23°...+27°, только на востоке и северо-востоке ожидается +21°...+23°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +25°.
- Во Львове в понедельник будет ясно. Ночью +10°, днем +25°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°.
- В Ривне сегодня ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +26°.
- В Тернополе 16 июня ночью будет +12°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +12°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью +9°, днем +27°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +11°, днем +27°, ясно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +26°.
- В Виннице сегодня будет +12°...+26°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+24°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ночью +15°, днем +23°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+22°, дождь.
- В Одессе 16 июня - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +13°, а днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +13°...+21°, гроза.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +21°, ливень.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°, возможен дождь с грозой.
16 июня - праздник, приметы погоды
16 июня - Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью, мокрому лету, с востока - на болезни. Дождь весь день - будет много грибов.