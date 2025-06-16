Он говорит, что верит в достижение соглашения.

Соединенные Штаты Америки надеются, что Израилю и Ирану удастся договориться о прекращении огня.

Как передает Sky News, об этом во время разговора с журналистам заявил американский президент Дональд Трамп. Он прокомментировал обострение на Ближнем Востоке прямо перед отъездом на саммит лидеров Большой Семерки, который будет проходить в Канаде:

"Я думаю, что настало время для соглашения. Иногда им нужно побороться, но посмотрим, что произойдет. Я считаю, что есть реальный шанс на сделку".

Как отмечает издание, президент Соединенных Штатов отказался сказать, просил ли он Израиль приостановить удары по Ирану.

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Реакция США на войну на Ближнем Востоке

Напомним, 13 июня Израиль массированно ударил по ядерным и военным объектам Ирана, объявив о начале операции "Rising Lion".

Дональд Трамп назвал ее отличной и призвал Иран согласиться на ядерную сделку до того, как станет поздно. Он также предупредил, что США готовы поддержать Израиль, поэтому Тегерану не стоит идти против американских интересов.

По словам государственного секретаря Марко Рубио, Соединенные Штаты Америки не принимали непосредственного участия в массированном ударе, однако предоставили Израилю разведывательные данные.

Кроме того, в Соединенных Штатах предупреждали, что любая иранская атака на американские объекты вызовет беспрецедентный ответ.

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