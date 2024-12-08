Важно, чтобы QR-код был четким, а лица, проверяющие документы, могли его отсканировать и получить доступ к данным в реестре.

Срок действия заключения Военно-врачебной комиссии (ВВК) составляет всего год. Об этом в эфире Украинского Радио рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

По словам юриста, это надо помнить на случай, если представители ТЦК и СП сомневаются в пригодности потенциального призывника. Также желательно иметь резервные копии документов на случай технических сбоев.

По ее словам, если есть вопрос о том, пригоден или непригоден к военной службе человек, прежде всего, нужно выяснить дату последнего заключения ВВК. В частности, сейчас заключение ВВК действует в течение одного года, а если оно сделано более полутора лет назад, его актуальность уже утрачена, и нет смысла настаивать на внесении этой информации в реестр.

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"Важно понимать, а когда было предыдущее заключение. На сегодня, поскольку у нас действует военное положение, то срок действия заключения ВВК составляет один год. Если человек проходил ВВК более полутора лет назад, на самом деле я не вижу смысла стремиться, чтобы эту информацию внесли в реестр, потому что она все равно не актуальна. Поэтому нет смысла этого требовать", - пояснила адвокат.

Однако, если заключение было получено полгода назад и указывалось, что лицо пригодно только для службы в тыловых подразделениях (прежний статус "ограниченно годный"), но в реестре указано "годный" или оставлено пустое поле (прочерк), стоит обратиться для исправления этой информации. В противном случае человека могут мобилизовать как полностью годного.

Юрист настаивает, что при этом не обязательно приходить лично в военкомат - документы можно отправлять по почте. По ее данным, иногда ТЦК и СП требуют личного присутствия человека, однако суды признают такие требования незаконными.

Также Тарасенко объяснила, генерация военно-учетных документов через "Резерв+" является очень простым процессом.

"Если вся информация есть в реестре, военно-учетный документ сгенерируется сам. Это будет документ на одну страницу с QR-кодом, с заполненной информацией. И это будет распечаткой электронного военно-учетного документа. И точно такой документ будет иметь документ, если военнообязанный сгенерирует его через "Дію", - говорит она.

Адвокат добавила, что этот документ можно использовать любым удобным способом: демонстрировать непосредственно на экране телефона (в приложении), сохранять как скриншот или печатать на бумаге. Она советует иметь резервные варианты: сделать скриншот или распечатать копию на случай технических сбоев. Важно, чтобы QR-код был четким, а лица, проверяющие документы, могли его отсканировать и получить доступ к данным в реестре.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по словам главы Украинского центра защиты прав человека Людмилы Денисовой, люди с определенными психическими расстройствами могут служить. Так, согласно изменениям в порядок прохождения ВВК, постановка на учет мужчин в возрасте 18-25 лет будет осуществляться без проведения медицинского осмотра. Состояние их здоровья и пригодность к военной службе будут оцениваться на основе данных электронной системы здравоохранения.

Оценка состояния здоровья и пригодности к военной службе проводится на основании представленных документов и данных, которые занесены в электронной системе здравоохранения. Больше всего изменений претерпели положения о психических расстройствах: ранее людей с тяжелыми и умеренно выраженными стойкими психическими расстройствами признавали непригодными к военной службе. Теперь, по новым правилам, только те, кто имеет тяжелые стойкие психические расстройства, остаются непригодными.

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