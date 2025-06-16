Вице-президент ЕЦБ считает, что роль доллара как резервной валюты в краткосрочной перспективе не будет подвергаться сомнению.

Евро пока не готов бросить вызов доллару как главной мировой резервной валюте. Еврозоне не хватает финансовой архитектуры и обороноспособности, поэтому позиции доллара в ближайшей перспективе останутся непоколебимыми, сообщил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос в интервью Reuters.

"По моему мнению, роль доллара США как резервной валюты в краткосрочной перспективе не будет подвергаться сомнению", - отметил де Гиндос.

Отмечается, что в конце 2024 года на доллар приходилось около 58% мировых валютных резервов. Хотя это на 10 процентных пунктов меньше, чем десять лет назад, доля евро почти не выросла и составляет примерно 20%. Вместо этого выиграли меньшие валюты.

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Он также добавил, что хотя чрезмерные государственные расходы и нестабильная политика Вашингтона поставили под сомнение статус доллара, надежность Федеральной резервной системы США не вызывает сомнений.

По его словам, Европейский центральный банк убежден, что недавно восстановленная поддержка доллара со стороны ФРС останется в силе, а золотые резервы, которые хранятся некоторыми центральными банками блока в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, настолько надежны, что даже в условиях текущей политической нестабильности идея их перемещения не возникала.

Отмечается, что за последние три месяца евро вырос на 11% по отношению к доллару, достигнув 12 июня самого высокого уровня за почти четыре года - 1,1632 доллара.

Судьба евро - последние новости

Президент Европейского центробанка Кристин Лагард заявила в мае, что евро может стать альтернативой доллару и принести ЕС огромные выгоды. По ее словам, правительствам нужно укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности блока.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках вступления в Евросоюз возьмет на себя обязательства перейти на евро. По словам заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, когда Украина будет в ЕС, то финансово-экономические связи со странами еврозоны будут усиливаться, а основные показатели внешнего сектора будут учитываться в евро, поэтому в итоге придется изменить курсообразующую валюту с доллара на евро.

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