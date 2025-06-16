Он отпустил его обратно в реку.

В Польше рыбак поймал огромного сома длиной 252 сантиметра, а затем выпустил его обратно в воду.

Как сообщают в Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, в тот день поляк Михал Челковский рыбачил на реке Одра. Он рассказал, что этот улов является крупнейшим в его рыболовной карьере на территории родной страны:

"Хотя этот водоем известен своими богатыми рыбными ресурсами, такие трофейные экземпляры здесь встречаются крайне редко. По оценкам, сом такого впечатляющего размера может иметь возраст более 50 лет и весить около 100 килограммов".

Отмечается, что это не первый гигантский сом, которого поймал иностранец - на реке Эбро в Испании он выловил европейского сома весом более 130 килограммов и длиной 268 сантиметров.

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Осенью прошлого года норвежский рыбак Харальд Энген получил неожиданный "улов" - его сети случайно обвязались за пропеллер американской атомной подводной лодки USS Virginia.

Субмарина протянула их на примерно 2 морские мили (~3,7 километров), пока норвежская Береговая охрана не помогла их освободить.

А в 2023 году в Бородянке Киевской области рыбак во время рыбалки случайно выловил из озера боеприпас к ручному противотанковому гранатомету.

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