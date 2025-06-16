В связи с российской оккупацией Автономной республики Крым сейчас украинский "Артек" располагается на Закарпатье.

В Киеве состоялось погашение специальной марки, представленной "Укрпочтой" по случаю 100-летия международного детского центра "Артек". Как передает корреспондент УНИАН, почтовый выпуск "Артем 100 лет" представлен марочным листом из девяти марок и художественным конвертом.

"Артек" был основан 16 июня 1925 года вблизи города Гурзуф в Крыму на побережье Черного моря. В этом году "Артек" отмечает 100-летний юбилей. В связи с полномасштабной войной России против Украины и оккупацией Автономной республики Крым сейчас "Артек" располагается в Закарпатской области.

Постоянная Представительница Президента Украины в Автономной Республике Крым Ольга Куришко и генеральный директор Международного детского центра Артек Сергей Капустин надеются, что в будущем украинский "Артек" вернется в Крым.

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"Я поздравляю "Артек". Я поздравляю руководство, зная, сколько усилий они прилагают, чтобы Артек жил и развивался со столетием. Хотелось бы поговорить о том, должны быть хорошие события, и хорошо, что они есть, и хорошо, что дети, которые приезжают, хорошо, что Артек живет. Жаль, что мы не можем сейчас быть в Крыму. Жаль, что мы не можем увидеть этот легендарный лагерь, который помнят очень много детей, которые уже выросли, и есть я такими как я, - моего поколения. Я надеюсь, что еще много детей посетят Артек как в Крыму, так и здесь. Я желаю всем победы и желаю процветания Артеку во всех его проявлениях", - подчеркнула Куришко.

В свою очередь, Капустин отметил, что несмотря на российскую оккупацию украинский "Артек" сохранился на контролируемой Украиной территории. По его словам, сохранены традиции "Артека", а новые украинские идеи от детей и педагогов воплощаются каждый день. Капустин отметил:

"Несмотря на то, что в Украине война и очень сложно, Украина делает все для своих детей. Начиная с 2014 года в Артеке уже отдохнули уже около 70 тысяч детей, 1 тыс 300 детей сейчас на смене. И мы делаем все, чтобы дети не почувствовали тех ужасов войны, которые есть. Сегодня подавляющее большинство детей, которые к нам приезжают - это из областей, в которых идут активные боевые действия. И я думаю, что они вернутся домой в хорошем настроении, и привезут с собой в сердце Артек. Крым оккупирован, бесспорно, но Артек в сердце, и мы надеемся, и надеемся, что вернемся туда".

Что РФ сделала с "Артеком"

Как сообщал УНИАН, знаменитый детский лагерь отдыха "Артек" в оккупированном Крыму россияне превратили в центр пропаганды и место бесплатного детского труда. Российские захватчики заставляют детей собирать беспилотники для убийства украинцев, плести маскировочные сетки, делать окопные свечи и собирать средства на медикаменты для "героев СВО".

В украинском Центре национального сопротивления (ЦНС) отмечают, что подобная практика привлечения населения к поддержке путинской армии является достаточно распространенной на оккупированных украинских территориях. Это делается в том числе и для того, чтобы воспитать у молодого поколения лояльность к своим поработителям.

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