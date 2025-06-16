В последний раз Зеленский и Трамп встречались в апреле в Ватикане во время похорон Папы Франциска.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским во время саммита "Большой семерки" в Канаде. Об этом сообщает Axios со ссылкой на свои источники.

"Чиновник Белого дома сообщил поздно вечером в воскресенье, что Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум во время саммита", - отмечает издание.

Также сообщается, что впервые в мероприятии примут участие канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Японии Сигеру Исиба.

Видео дня

В последний раз Зеленский и Трамп встречались в апреле в Ватикане во время похорон Папы Франциска.

Отношения Зеленского и Трампа

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на саммите G7 хочет обсудить с Дональдом Трампом санкционный пакет сенатора Линдси Грэма.

Тем временем СМИ писали, что на предстоящем саммите НАТО в Гааге организаторы тщательно планируют протокол, чтобы не допустить конфликтов президента США Дональда Трампа с другими лидерами. В частности, взаимодействие между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским будет ограничено из-за риска публичной ссоры.

Также не будет никаких встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует военную помощь Запада Киеву, или "коалиции желающих" - англо-французской инициативы по контролю за прекращением огня.

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