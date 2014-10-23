В школах Житомира зимние каникулы продлятся с 22 декабря по 1 февраля

Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

Продление каникул регламентировано исполнительным комитетом Житомирского городского совета.

Согласно решению исполкома, которым располагает УНИАН, продолжительность зимних каникул для детей Житомира существенно продлена.

В структуру 2014-2015 учебного года решением исполнительного комитета Житомирского городского совета внесены изменения. В частности, I семестр продлится до 19 декабря 2014, II семестр - с 2 февраля по 30 мая 2015. Следовательно, зимние каникулы для житомирских школьников начнутся 22 декабря 2014 и продлятся до 1 февраля 2015 года.

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”Такие изменения в учебном году предложены в связи со сложной экономической ситуацией в стране и с целью экономного использования энергоносителей. Однако это не значит, что наши дети зимой будут вверенные сами себе: все желающие будут заниматься в кружках, секциях, подростковых клубах. Мы обязываем управление образования городского совета обеспечить содержательный досуг учащихся во время зимних каникул”, - сообщила и.о. городского головы Любовь Цимбалюк.

Она также отметила, что выплата заработной платы работникам образования будет осуществлена согласно тарификации на 2014-2015 учебный год и фактически отработанного времени.