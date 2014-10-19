Переселенцы под зданием Кабмина требовали принять закон для защиты прав перемещенных лиц (видео)

Пикетчики обустроили спальное место с помощью "отписок" от чиновников, которые отказываются принимать закон, который будет защищать права переселенцев. Также устроили выставку фотографий разрушенных войной домов, в которые невозможно вернуться, сообщает Громадське ТБ.

Проект Закона №4490а-1 "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" призван помочь переселенцам и был разработан совместно с волонтерскими инициативами, но даже не внесен в повестку дня внеочередного заседания парламента. Однако, заседание в понедельник - последний шанс принять его.

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"Целесообразности в принятии дополнительных нормативных актов, в том числе, касающиеся статуса временных переселенцев, я не вижу" - заявил Арсений Яценюк накануне.

"Не принимая закон, депутаты и Кабмин оставляют без жилья и заботы государства полмиллиона человек. Также, это мешает и получать международную помощь. Переселенцы пока не являются электоратом и поэтому власть думает только о выборах и том, на чем они могут сэкономить. И это, как бы то не было обидно, - люди" - говорит Александра Дворецкая, координатор правового направления инициативы "Восток-SOS".