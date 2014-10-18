Количество внутренних переселенцев в Украине выросло до 417 тысяч

Об этом сообщает межведомственный координационный штаб при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "С учетом временно перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению Луганской ОГА - 28 тыс. 812 человек), общее количество внутренне перемещенных лиц составляет 417 тыс. 246 человек", - говорится в сообщении.

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В частности, количество переселенцев из Крыма и Севастополя составляет 18 тыс. 779 человек, в том числе 5 тыс. 280 детей, 1 тыс. 336 инвалидов и лиц преклонного возраста.

Из зоны проведения АТО в другие регионы переселено 369 тыс. 655 человек, в том числе 114 тыс. 21 детей, 74 тыс. 763 инвалидов и лиц пожилого возраста (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой области - 59 тыс. 150 человек.