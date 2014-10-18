За одного убитого "киборга" в Донецком аэропорту на тот свет отправляются 5-7 боевиков - офицер ВСУ

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил старший лейтенант ВСУ Дмитрий Сорока, который длительное время принимал участие в обороне Донецкого аэропорта.

Сорока рассказал, что время от времени украинские военные устанавливают телефонную связь с жителями Донецка, а те им докладывают, что из парка им. Щербакова свезено более ста пострадавших и раненых террористов ДНР.

"И мы понимаем, что пропорция 1 к 5 или 1 к 7. Не меньше. За одного убитого с нашей стороны боевики теряют 5-7 своих", - уточнил военный.

По его словам, руководят штурмовиками аэропорта в основном россияне.

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Кроме того, офицер заявил, что украинские защитники Донецкого аэропорта, известные как "киборги", нуждаются в дополнительной тяжелой бронетехнике и живой силе.

"Патронов достаточно. Но если добавят несколько танков и несколько сотен человек, это будет дополнительным сдерживающим фактором. Боевики понимают, что когда в аэропорту или рядом есть 7-10 танков, то своими двумя или тремя танками заезжать не стоит", - объяснил Сорока.

Он подчеркнул, что сейчас в обороне аэропорта также принимают участие украинские десантники и спецназовцы.