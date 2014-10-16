Трогательный ролик о бойцах АТО: "Все мы здесь сейчас, чтобы защитить нашу свободу"

Герои ролика - простые люди, рожденные для мирной жизни. Кто-то из них работает учителем физкультуры, кто-то таксистом, программистом или водителем маршрутки.

У каждого из них позади - мирная жизнь, и никто из них не планировал воевать.

Читайте такжеОборона донецкого аэропорта в лицах: как выглядят украинские "киборги" (фоторепортаж)

"Ни один из нас не рожден для войны, но все мы здесь сейчас, чтобы защитить нашу свободу", - говорится в ролике. Проект рассказывает о простых украинцах, которые ежедневно самоотверженно выполняют свой ​​воинский долг перед Украиной.

Каждого из них вы могли видеть в парке, встретить в очереди в магазине или банке, потому что не существует человека, который был бы специально рожденным для войны, и все мы вынуждены сегодня защищать родную страну.