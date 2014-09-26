12 тыс. переселенцев проживают в домах, неприспособленных к зимнему периоду - ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, руководитель Межведомственного координационного штаба Василий Стоецкий сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, правительство осуществляет подготовку помещений для дальнейшего проживания в них внутренне перемещенных лиц в осенне-зимний период.

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«К началу отопительного сезона подлежат переселению 12 тысяч человек, которые сейчас проживают в домах, которые не приспособлены для холодного времени года», - заявил Стоецкий.

«Региональными штабами совместно с местными органами власти определены 1 тыс. 379 объектов для возможного размещения в них 18 тыс. человек», - добавил он.