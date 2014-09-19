В Симферополе ликвидировали главную крымскотатарскую библиотеку

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу библиотеки. "На основании распоряжения Совета министров республики Крым №801-р от 19 августа 2014 года "О ликвидации крымских республиканских библиотек и создании государственных бюджетных учреждений "Крымское республиканское учреждение "Крымскотатарская библиотека им. Измаила Гаспринского" ликвидируется", - говорится в сообщении.

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Библиотека им. Измаила Гаспринского была открыта 24 сентября 1990 года как филиал Централизованной библиотечной системы для взрослых Симферополя. 16 декабря 1995 года решением правительства Крыма на базе библиотеки-филиала была основана Республиканская крымскотатарская библиотека (РКБ) им. Измаила Гаспринского.