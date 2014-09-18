В ЕС обеспокоены запугиванием крымскотатарского Меджлиса

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон.

"Мы обеспокоены продолжающимся запугиванием Меджлиса крымских татар в Крыму, в том числе нападениями на штаб-квартиру в Симферополе, обысками и допросами нескольких активистов Меджлиса, а также запугиванием журналистов, освещающих события", - говорится в заявлении.

Кроме того, ЕС "тревожат" и сообщение о приказе российского суда Меджлису оставить их помещение в Севастополе.

Читайте такжеДжемилев назвал захват здания Меджлиса "бандитским налетом""Это не единичные события, они отражают тревожную ситуацию с правами человека на Крымском полуострове. Неустойчивое положение меньшинств в Крыму, как это задокументировано в докладах ОБСЕ и ООН, остается предметом серьезной обеспокоенности. Мы вновь призываем полностью уважать все основные права и свободы в Крыму, еще раз напоминаем, что ЕС не признает его незаконную аннексию", - отмечается в заявлении.

Читайте такжеОккупанты не позволили передать еду и воду заблокированным в Меджлисе людямКак сообщал УНИАН, работникам крымскотатарского Меджлиса дали сутки на освобождение здания, которую он занимает.