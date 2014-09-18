Судебные приставы заблокировали здание Меджлиса

Как сообщает Крым.Реалии, часть из них заблокировала вход в здание, никого не впускают и не выпускают.

Представители службы также составили протокол и выписали штраф главе благотворительного «Фонда «Крым» Ризе Шевкиеву, за то, что он не обеспечил отсутствие людей в здании к указанному во вчерашнем постановлении-предупреждении о выселении времени.

Читайте такжеОбыск в здании Меджлиса крымских татар продолжается уже 6 часов (фоторепортаж)Сумма штрафа – 50 тысяч рублей. В данный момент в здании помимо судебных приставов находятся члены и сотрудники Меджлиса.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в Меджлисе целый день вооруженные люди проводили обыск. В результате оккупационные власти потребовали от организаций, в числе которых Меджлис крымскотатарского народа, благотворительный «Фонд «Крым», газета «Авдет», в течение суток освободить помещение по улице Шмидта в центре Симферополя.