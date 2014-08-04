В Мариуполе задержана редактор газеты Донецкого горсовета, занимавшаяся пропагандой терроризма

05:13, 04 августа 2014
Общество
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В Мариуполе при попытке выехать во временно оккупированный Крым задержана гражданка Украины редактор официального печатного органа Донецкого горсовета – «Муниципальной газеты» Елена Блоха, которая занималась пропагандой терроризма.

/ 5 канал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сегодняшнем официальном сообщении Информационно-аналитического центра СНБО Украины.

В сообщении отмечается, что в настоящее время «продолжаются активные мероприятия по задержанию террористов». Одной из задержанных стала и Блоха, которая, будучи редактором «Муниципальной газеты» Донецкого горсовета возглавила Департамент связей с общественностью «правительства» самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Блоха в газете и на одноименном сайте «Муниципальной газеты» публиковала различную информацию сепаратистской, антиукраинской направленности.

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Согласно сообщению, в настоящее время «в Мариуполе при попытке выехать к временно оккупированного Крыма задержана гражданка Украины Елена Блоха, которая занималась пропагандой терроризма, возглавляя целый информационный подразделение в российских наемников Донецка».

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