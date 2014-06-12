Уполномоченный президента по правам ребенка: детей из Снежного удерживают пограничники РФ

"25 украинских детей, из которых 23 являются детьми-сиротами и лишенными родительской опеки, которые следовали из города Снежное Донецкой области на оздоровление в Днепропетровскую область, под дулами автоматов представителей так называемой Донецкой народной республики пересекли украинскую границу с Российской Федерацией. Офис уполномоченного президента по правам ребенка расценивает такие действия пророссийских боевиков, как международное похищение детей и незаконное их перемещение за границу", - говорится в сообщении офиса, размещенном на официальной странице в соцсети.

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Офис уполномоченного президента по правам ребенка потребовал от российской власти прекратить совершать преступления против украинских детей и выполнять взятые на себя обязательства в рамках Конвенции ООН о правах ребенка и Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, в частности ст. 78 Дополнительного протокола по защите жертв международных вооруженных конфликтов.

В сообщении отмечается, что мама-воспитатель детского дома семейного типа выразила решительный протест против пересечения российской границы, в результате чего ее саму и ее 9 детей российские пограничники отпустили на территорию Украины. Других детей-сирот и лишенных родительской опеки удерживают российские пограничники. Донецкая областная госадминистрации принимает меры для возвращения детей на родину.