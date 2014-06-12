Боевики из "ДНР" перехватили автобус с детьми-сиротами из Снежного

Вооруженные люди перехватили автобус с детьми из Снежного, который направлялся в Днепропетровскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА, передает "ОстроВ".

Сегодня утром из г. Снежное на оздоровление в Днепропетровскую область автобусом выехали 25 детей, в том числе сироты и воспитанники детских домов семейного типа.

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"По пути следования в сопровождении автомобиля ГАИ на одном из блокпостов автобус был остановлен. Спецмашина ГАИ была отсечена вооруженными представителями ДНР, у сотрудников ГАИ отобраны мобильные телефоны", - отмечается в сообщении.

Автобус с детьми продолжил движение в сопровождении вооруженных людей в сторону Крыма. Дети остались без сопроводительных документов и помощи.

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Судьба 25 детей-сирот и воспитанников детских домов семейного типа неизвестна.

Сейчас облгосадминистрация выясняет подробности случившегося.