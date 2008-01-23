В Украине появился первый полнометражный художественный музыкальный фильм

При поддержке Государственной службы кинематографии Киевская киностудия “Интерфильм” закончила производство первого за годы независимости Украины полнометражного художественного цветного музыкального фильма-сказки “Прикольная сказка”.

Как сообщает Государственная служба кинематографии, режиссером ленты выступил Роман ШИРМАН, генеральный продюсер - Елена ФЕТИСОВА.

Этот фильм является международным проектом, поскольку его производство было также поддержано Министерством культуры Эстонии и Эстонскими кинофондами. Фильм снят по самым современным технологиям на пленке KODAK 35 мм, звук – DOLBY DIGITAL.

Как отмечает госслужба, в отличие от большинства зарубежных фильмов, снятых в таком жанре, в этой киноленте нет сцен ужасов и насилия. Она преисполнена оптимизма и позитивных эмоций, музыки и направленная на то, чтобы в понятной, интересной и захватывающей форме привлечь внимание подрастающего поколения к необходимости занимать в жизни активную позицию и придерживаться общечеловеческих ценностей.

В фильме снялись такие известные актеры как Георгий ДЕЛИЕВ, Владислав ТРОИЦКИЙ, Михаил БАРСКИЙ, звезда прибалтийского кино Мерле ПАЛЬМИСТЕ. Музыку к фильму написал аранжировщик группы “Океан Эльзы” Милош ЕЛИЧ.

В конце февраля 2008 года планируется проведение масштабной общеукраинской премьеры фильма.