Уже около 5 тыс. крымских татар были вынуждены уехать из Крыма - Джемилев
16:51, 17 апреля 2014Общество
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Народный депутат Украины, первый председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что уже около 5 тыс. крымских татар были вынуждены уехать из Крыма.
Джемилев сообщил о вынужденный выезд татар
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве.
“Уже около 5 тыс. крымских татар были вынуждены покинуть свою родину. Они поселились в основном в западные области Украины”, - сказал Джемилев.
По его словам, это тяжелый удар для крымских татар, поскольку на протяжении десятилетий они добивались возвращения на свою родину, а теперь вынужден покидать свои земли.
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