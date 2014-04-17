Уже около 5 тыс. крымских татар были вынуждены уехать из Крыма - Джемилев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре в Киеве.

“Уже около 5 тыс. крымских татар были вынуждены покинуть свою родину. Они поселились в основном в западные области Украины”, - сказал Джемилев.

По его словам, это тяжелый удар для крымских татар, поскольку на протяжении десятилетий они добивались возвращения на свою родину, а теперь вынужден покидать свои земли.