Крымских татар планируют выгнать с "полян протеста"

Об этом 15 минутам сообщил первый заместитель Председателя Совета министров РК Рустам Темиргалиев.

Напомним, ранее уже появлялась информация о том, что крымских татар попросят освободить земельные "поляны протеста".

"Все решится после того, как будет готов Генеральный план Республики Крым. Там будут четко определены зоны под объекты социальной инфраструктуры. Если места "самозахватов" попадут под места развития социальной инфраструктуры, предложим крымским татар освободить эти участки", - сказал Темиргалиев.

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При этом он отметил, что взамен на отобранную крымским татарам дадут другую землю.

"Параллельно им выдадим другую землю. Там, где будут выделены земли для индивидуальных жилых застроек", - уточнил он.

Темиргалиев также сообщил, что в местах компактного проживания крымских татар принудительного выселения не будет.

"Там, где люди построились и живут физически -трогать не будем. Будем эту землю легализовать, выдадим документы", - заявил председатель Совмина.

По его словам, первая концепция Генеральной схемы развития Крыма будет готова только к 25 апреля.

"После этого можно будет говорить что-то более конкретное", - отметил Темиргалиев.