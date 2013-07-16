Авиабомбу взорвали в акватории Севастополя

09:27, 16 июля 2013
Общество
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Саперы во вторник подорвали в акватории Севастополя 500-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Авиабомба была обнаружена неделю назад в бухте Карантинная

Боеприпас был обнаружен неделю назад в бухте Карантинная, недалеко от заповедника "Херсонес Таврический".

В связи с проведением операции по подрыву бомбы городские пляжи были временно закрыты, также МЧС объявило о прекращении движения катеров и запрете захода судов в Севастопольскую бухту.

Были запрещены авиаперелеты в районе входа в бухту.

Саперы предупредили, что взрывная волна может достигать двух километров, поэтому подрывать авиабомбу на месте обнаружения было невозможно - это могло повредить дома и исторические памятники. Утром во вторник боеприпас был отбуксирован в район подрыва за внешним рейдом Севастополя. В 7.30 бомба была взорвана.

Как заявил начальник управления МЧС Украины в городе Севастополе генерал-майор Геннадий Сухорученков, в операции были задействованы более 120 человек. "Мы привлекли к работе сотрудников милиции, ГАИ, которые перекрыли людям доступ в опасные места. Считаю, что наши специалисты выполнили работу безупречно, никто не пострадал, подрыв бомбы произошел на безопасном расстоянии", - отметил генерал.

В районах побережья Севастополя ежегодно находят десятки боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Большая часть из них подрывается на месте, некоторые приходится буксировать за пределы севастопольских бухт.

РИА Новости

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