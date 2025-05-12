Некоторая пища может вызвать дискомфорт во время полета.

Длительные перелеты редко бывают комфортными даже с лучшими условиями. Однако эксперт по путешествиям Джесси Чемберс предупредила, что употребление неправильной пищи перед полетом может сделать его еще хуже, передает Daily Mail.

"Полет влияет на организм различными способами, особенно на пищеварение. Изменение давления в салоне самолета может вызвать расширение газов в пищеварительной системе, что приводит к вздутию живота, дискомфорту и даже тошноте. Выбор правильного питания перед полетом так же важен, как и упаковка паспорта", - объяснила специалист.

Каких продуктов стоит избегать перед полетом?

Фасоль и крестоцветные овощи

Видео дня

Эти продукты богаты клетчаткой, однако Джесси советует не есть запеченные бобы и брокколи перед полетом.

"Чечевица, нут, брокколи, цветная капуста и капуста могут быть основными продуктами здорового питания, но они также известны тем, что вызывают газообразование, а этот газ может расширяться в воздухе. Эта пища бродит в кишечнике, что может привести к неприятному вздутию живота после того, как вы попадете в воздух", - отметила она.

Соленые закуски

По словам эксперта, лучше оставить чипсы дома, поскольку соленые закуски не принесут вам комфорта во время полета.

"Чипсы, мясные полуфабрикаты и готовые блюда содержат много натрия, который может ухудшить обезвоживание и привести к задержке воды. Рециркуляционный воздух в салонах и так очень сухой, а соленые закуски заставят вас чувствовать себя еще более вялыми и отечными", - подчеркнула Джесси.

Сладкие напитки и газировка

"Пузырьки в газированных напитках - это быстрый путь к ощущению вздутия живота во время полета. Вы буквально глотаете воздух, и этот задержанный газ никуда не девается", - подчеркнула специалист.

Жевательная резинка

Некоторые люди считают, что жевательная резинка может помочь бороться с воздействием давления воздуха на глаза, однако Джесси предупредила, что жвачка может привести к отеку.

"Она может заставить вас глотать больше воздуха. Это скрытая причина вздутия живота, и с ней легко переборщить", - сказала эксперт.

Алкоголь

Алкоголь редко бывает хорошей идеей перед полетом, говорит Джесси.

"Даже один бокал может привести к тому, что вы почувствуете себя пьяным и раздутым, особенно во время длительных перелетов", - пояснила она.

Выпечка и жареные блюда

"Вы можете захотеть булочку с беконом в аэропорту, но она может вернуться, чтобы преследовать вас на крейсерской высоте", - предупредила Джесси.

Еда, которую можно есть

Специалист советует съесть курицу с киноа и жареными овощами или легкий салат с цельнозерновым хлебом и бананом.

"Всегда пейте негазированную воду до и во время полета и ходите по проходам, когда это безопасно", - добавила Джесси.

Другие советы туристам

Также Джесси Чемберс рассказала, от какой еды лучше отказаться на курортах all inclusive. В частности она призвала туристов быть очень внимательными во время питания в курортных отелях, ведь из-за некоторой еды могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Кроме того, эксперт объяснил, почему во время полета никогда не стоит скрещивать ноги. Как оказалось, привычка сидеть в самолете, закинув ногу на ногу, может привести к боли в спине и суставах.

Вас также могут заинтересовать новости: