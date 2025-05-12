Дата 12 мая примечательна несколькими украинскими и мировыми торжествами.

О том, что за праздник сегодня в Украине, стоит знать медикам, ведь украинцы отмечают профессиональный день одной медицинской специальности. Также о торжестве 12 мая есть несколько православных и народных верований.

Какой сегодня праздник церковный

Приверженцам нового церковного стиля стоит знать, что Православная церковь Украины чествует память епископа Епифания Кипрского и патриарха Германа Константинопольского.

А если вам интересно, какой сегодня церковный праздник ранее по старому календарю, то стоит почтить девять чудотворца Мемнона и мучеников Кизицких. Последним молятся об исцелении болезней.

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Какой сегодня праздник в Украине

Украинцам стоит помнить о наших выдающихся соотечественниках, рожденных в эту дату: это врач и феминистка София Окуневская, аграрий и экономист Федор Моргун, художник Иван Марчук, волейболист Юрий Семенюк.

О том, какой праздник 12 мая наступает в нашей стране, должно быть хорошо известно медикам. Это День медсестры и медбрата. Мы чествуем людей, чей труд часто остается не замеченным, но при этом незаменим.

Ещё в этот день случилось важное для нашей страны историческое событие - в 1954 году Украина официально присоединилась к ЮНЕСКО.

Какой сегодня праздник в мире

Среди мировых знаменитостей и талантливых людей, рожденных 12 мая упоминания достойны поэт и художник Данте Россетти, композиторы Габриэль Форе и Жуль Массне, медсестра и писательница Флоренс Найтингейл, актриса Кэтрин Хепбёрн, биохимик Дороти Ходжкин, художник Йозеф Бойс.

Вам может быть интересно, что за праздник сегодня наступает в других странах:

в Грузии - День Андрея Первозванного;

в Финляндии - День финской идентичности и культуры;

в Колумбии - День математика;

в буддийских странах - День рождения Будды;

в США - День сливочной помадки с орехами.

Также на международном уровне, как и в Украине, поздравляют медсестер и медбратьев.

Какой сегодня праздник в народе и какие есть приметы

Народная мудрость передала нам несколько поговорок о погоде в сегодняшний день:

появилось много майских жуков - к засушливому июню;

если летает много оводов, то огурцы хорошо уродят;

ясная и теплая погода - к раннему лету;

коты и собаки прячутся в теплое место - к похолоданию.

Наши предки отмечали сегодня праздник Епифания Рябинника, поскольку уже зацветало одноименное дерево. Люди собирали калиновый и рябиновый цвет для приготовления целебного чая. В доме ставили веточку калины, чтобы семья процветала и была дружной.

Что нельзя делать сегодня

По народным верованиям щедрым людям 12 мая улыбнется судьба, а сделанное добро вернется вдвойне. Вот почему нельзя жадничать и отказывать в помощи в праздник сегодня. Также дата считается неудачной для рыбалки и ремонта.

У кого День ангела сегодня

Если обратиться к новому церковному календарю, то именины наступают у Антона, Германа, Дениса, Ивана, Петра, Семена, Федора и Филиппа.

По старому стилю ПЦУ чествовала святых с именами Арсений, Артем, Богдан и Василий, а их тезки отмечали 12 мая праздник День ангела.

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