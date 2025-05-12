Путин отверг требования Европы о перемирии, но при этом попытался создать видимость конструктивной позиции для администрации Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил "дипломатический гамбит", предложив Владимиру Путину встретиться лично для мирных переговоров в Стамбуле в четверг. Как пишет The Guardian, он перехватил у Путина инициативу, и теперь оказывает на него давление.

Как напоминает издание, требование о 30-дневном прекращении огня было выдвинуто в субботу во время визита в Киев лидеров Великобритании, Франции, Германии и Польши. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что если Путин отклонит предложение, будут усилены санкции и увеличена военную помощь для обороны Украины, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров.

В ответ Путин обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о прекращении огня, но сказал, что "несмотря на это" он предлагает двум сторонам встретиться для переговоров, которые, по его словам, могут состояться в Стамбуле в этот четверг.

Видео дня

Как отмечает The Guardian, тон Путина был явно тщательно выверен, чтобы отвергнуть требования Европы, но также создать видимость конструктивной позиции Москвы в глазах администрации Трампа, которая до недавних пор была гораздо мягче по отношению к Москве, чем к Киеву. Путин особо поблагодарил новую администрацию США за ее усилия по урегулированию конфликта:

"Ответ Трампа предполагает, что тактика, возможно, увенчалась успехом, нанеся значительный удар по единству Запада. Однако его пост в Truth Social также намекнул на разочарование, которое он, как сообщается, выражал в последние дни в частном порядке по поводу жестких требований Москвы в войне в Украине".

При этом, предложив прямую встречу с Путиным в Стамбуле, Зеленский перехватил инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора — который редко путешествует спонтанно.

Переговоры о прекращении огня

Как писал УНИАН, вчера 10 мая Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы озвучил Путину ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня с понедельника, либо ее ждет новый пакет санкций от Европы и Америки.

после этого российский диктатор сделал заявление, в котором уклонился от прямого ответа на то, согласна ли Россия на перемирие, но предложил начать прямые переговоры о мире с Украиной в Турции. Дональд Трамп отреагировал на это в соцсетях, заявив, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

Зеленский в ответ сообщил, что он прибудет в Турцию в четверг, и надеется, что Путин тоже приедет на переговоры.

Вас также могут заинтересовать новости: