На встрече будут присутствовать представители Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в понедельник проведет переговоры со своими европейскими коллегами, чтобы обсудить поддержку Украины и расширение регионального оборонного сотрудничества. Как пишет Reuters, по данным британского МИД, эта встреча состоится в преддверии саммита премьер-министра Кира Стармера с лидерами Европейского Союза.

Как сообщается, Лэмми проведет переговоры с представителями Франции, Италии, Германии, Испании, Польши и ЕС.

"Мы столкнулись с моментом, который бывает раз в поколение, для коллективной безопасности нашего континента", - сказал Лэмми в своем заявлении. "Вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, касается не только будущего Украины - он экзистенциален для всей Европы".

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Во время встречи Лэмми планирует объявить о дальнейших санкциях, направленных против субъектов, поддерживающих вторжение России в Украину. Также он намерен использовать встречу в понедельник для того, чтобы призвать к укреплению европейской безопасности.

Переговоры о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, 10 мая лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши прибыли в Киев. После встречи Коалиции желающих европейские лидеры вместе с президентом Владимиром Зеленским провели телефонный разговор с президентом США Трампом относительно мирных усилий.

Зеленский заявил, что Украина с европейскими странами и США договорилась начать полное и безусловное прекращение огня с понедельника, 12 мая. Оно должно продолжаться не менее 30 дней.

Они также пригрозили президенту Владимиру Путину новыми "масштабными" санкциями, если он не согласится на это предложение.

В ответ на это Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, президент Украины Владимир Зеленский уже ответил согласием.

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