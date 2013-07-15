Завтра в Севастополе закроют все пляжи
В Севастополе из-за обнаружения в море 500-килограммовой авиабомбы 16 июля будут закрыты пляжи.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей и гостей города Севастополь, что 16 июля в связи с проведением работ по обезвреживанию немецкой 500-килограммовой авиабомбы пляжи будут закрыты для посещения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС Украины в г. Севастополе, в частности, завтра с 4-х часов утра до момента окончания спецоперации запрещено посещение пляжей: Солнечный, Песочный, Хрустальный, Учкуевка, а также места отдыха возле воды на «Радиогорке», в Мартыновой бухте, Карантинной бухте, мыса «Коса Северная», бухты Севастопольской, всей прибрежной зоны, прилегающей к указанной территории.
Доступ на территорию заповедника Херсонес Таврический будет закрыт.
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Также, учитывая меры безопасности, на момент проведения работ по обезвреживанию авиабомбы, внешний рейд города и Севастопольская бухта будут перекрыты для движения всех видов судов.
В сложной опасной операции будут задействованы пиротехники-водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г. Севастополе, говорится в сообщении.