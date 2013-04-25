Экс-менеджер банка пытался убежать за границу с украденным миллионом долларов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района Киева, установлено, что аферу разработал и осуществил 24-летний менеджер банка. Воспользовавшись свободным доступом к банковской системе, злоумышленник на протяжении двух дней снял названную сумму со счетов. Затем, скрываясь от следствия, мужчина пытался покинуть территорию Украины по фальшивым документам, однако был задержан на приграничной территории. Во время задержания у него было изъято 1 млн грн.

По указанному факту Голосеевским райуправлением милиции Киева открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранящейся на носителях такой информации, совершенные лицом, имевшим право доступа к ней).

Прокуратурой Голосеевского района Киева в суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.