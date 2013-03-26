Бюджет недосчитался 4 миллионов гривен из-за «комбинаторов» из Сумской области

Сумские налоговики разоблачили одно из обществ области, которое занимается установкой компрессорного оборудования для автогазозаправочных станций, которое с помощью применением теневых схем минимизации налогов нанесло ущерб государственному бюджету на сумму 4,1 млн грн.

Как сообщила УНИАН сотрудник штаба управления налоговой милиции ГНС Украины в Сумской области Наталия Шаповал, должностные лица Сумского инженерно-технического центра уменьшали отчисления в бюджет по прибыльным операциям по установке газового оборудования и подготовке технической документации на счетах фиктивных фирм. Чтобы искусственно увеличить расходы, руководители общества прибегали к бестоварным операциям по приобретению товаров и получению услуг по разработке и тестированию программного обеспечения. Как выяснилось в ходе проверки, все указанные работы выполнялись специалистами инженерно-технического центра, а для маскировки преступления в официальной отчетности предприятия использовались поддельные документы фиктивных фирм г. Донецка. Таким образом, общая сумма отображенных в отчетности операций составила 6,9 млн грн, а сумма неуплаченного налога на прибыль - 2,1 млн грн.

Кроме того, предприятие задекларировало налоговый кредит НДС по итогам взаимоотношений с фиктивными субъектами ведения хозяйства на сумму более 1,9 млн грн.

Общая сумма неуплаченных налогов составляет почти 4,1 млн грн.

«По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ст. 212 ч.3 Уголовного кодекса Украины) следственным отделом налоговой милиции 22 марта начато досудебное расследование», - сообщила Н.Шаповал.