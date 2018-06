Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала женщина (фото)

Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2007 год стала британская писательница Дорис Лессинг. Ее имя огласил постоянный секретарь Шведской Королевской академии и член Нобелевского комитета Хорас Энгдаль 11 октября. Награда присуждена ей с формулировкой "за исполненное скепсиса, страсти и провидческой силы постижение опыта женщин".

Дорис Лессинг начала печататься в 1949 году. Ее дебютный роман назывался "The Grass is Singing" ("Трава поет"). Между 1952 и 1969 годом опубликовала полуавтобиографическую серию из пяти романов и сборника рассказов "The Children of Violence" ("Дети насилия"), в 1979-1983 годах выпустила серию фантастических романов "The Canopus in Argos: Archives Series" ("Канопус в Аргосе"). Один из ее самых известных романов – "The Golden Notebook" ("Золотой дневник") – был опубликован в 1962 году и считается классикой феминистской литературы.

Церемония вручения золотой медали, диплома Шведской Королевской академии и чека на 10 миллионов шведских крон (1,542 миллиона долларов) состоится в Стокгольме 10 декабря 2007 года.

Правила Шведской Королевской академии запрещают упоминание имен потенциальных обладателей премии не только в прессе, но и в частных беседах. Накануне вручения награды члены Нобелевского комитета голосуют за одного из пяти кандидатов из короткого списка, содержание которого остается тайной.

Нобелевская премия по литературе вручается с 1901 года.

Лента.ру