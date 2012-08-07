Учителя «накапали» суду, что Оксана Макар в третьем классе целовалась с мальчиками

Директор и заместитель директора интерната, в котором О.Макар училась с 2003 по 2008 годы, охарактеризуют ее как сложного подростка и среднюю ученицу. В характеристике была отмечена ее «нездоровая тяга к противоположному полу»: в третьем классе девочка целовалась с мальчиками. Было также сказано о факте изнасилования, которое впоследствии не было подтверждено.

Виктор Василюк, представитель интересов матери потерпевшей - Татьяны Суровицкой, заявил, что эти свидетели никакой информации по делу не предоставили.

«Сегодня были опрошены свидетели, вызванные по инициативе защиты, - сказал В.Василюк журналистам. - Следствие их допросило, но не включило в список свидетелей, они никакой информации по делу не предоставили. Показания были признаны следствием несущественными. Суд их вызвал с целью установить какие-то характеристики, данные на Оксану Макар».

В.Василюк расценил это как нарушение закона, поскольку «не могут допрашиваться в суде свидетели, которые дают характеристики потерпевшей. Статьей 68 Уголовно-процессуального кодекса предусмотрен сбор информации, в том числе, и показания свидетелей, характеризующей обвиняемых и подозреваемых, а не потерпевшую. Можно привести такой пример: человека где-то ограбили, а защита спросила бы, а был ли ограбленный очень рассеянным?».

По словам адвоката, «характеристика удивила суд, и судья сказала, что такую характеристику она видит в первый раз и вообще непонятно, для чего она нужна. Это просто защита с целью оправдания действий своих подзащитных. Это как последняя соломинка (которую используют защитники подсудимых)».

«Та информация, которую сейчас дают свидетели, не имеет никакого значения для дела, - считает В.Василюк. - На квалификацию она не повлияет, на наказание не повлияет. Она делается с целью раскачивания общественного мнения, с целью показать: видите, кого вы там защищаете».

Защитники подсудимых, наоборот, уверены в том, что показания работников интерната могут существенно повлиять на квалификацию преступления, совершенного против О.Макар.

Адвокат одного из трех обвиняемых Максима Присяжнюка – Антон Долгов считает, что «если девушка вела общительный образ жизни, это поможет ответить на вопрос, был ли контакт добровольный или принудительный, был ли факт изнасилования или факта не было?».

«Мы хотим обратить внимание суда на то, что быть может, по нашему мнению, подсудимые были в чем-то правы, говоря о том, что половой контакт был добровольный. А уже изнасилование, если было, то только в связи с действиями Краснощека. Я говорю в интересах свого подзащитного (Максима Присяжнюка), а он с первого допроса по сегодняшний день утверждал и утверждает, что эти отношения были исключительно по доброй воле. В деле есть протоколы о привлечении ее (Оксаны Макар) за проституцию, характеристики, где упоминается возможность таких моментов. Часто всплывает слово «половой контакт» по отношению к этой потерпевшей».

А.Долгов сказал, что «если суд усмотрит, что это было добровольно, то в суде может быть поставлен вопрос: а следует ли вменять изнасилование подсудимым, во всяком случае Погосяну и Присяжнюку? Мы ставим под сомнение квалификацию по статье 152 – изнасилование потерпевшей Макар. Мы пытаемся установить объективную истину по делу».

На сегодняшнее заседание были также приглашены две подруги Оксаны Макар.

Следующее заседание состоится в четверг, 9 августа.

Как сообщал УНИАН, 9 марта 2012 года в Николаеве трое молодых людей заманили на квартиру 18-летнюю О.Макар, изнасиловали ее, а затем пытались сжечь заживо. На заброшенной стройке девушку нашел прохожий. Около трех недель медики боролись за жизнь О.Макар, но 29 марта она скончалась в Донецком ожоговом центре. Уголовное дело суд рассматривает в oтнoшeнии E.Kpacнoщeкa, A.Пoгocянa и M.Пpиcяжнюкa. Все трое oбвиняютcя в coвepшeнии пpecтyплeний, пpeдycмoтpeнныx пyнктaми 4, 10, 12 ч. 2 cтaтьи 115, ч. 4 cтaтьи 152 Угoлoвнoгo кoдeкca Укpaины.

Е.Краснощеку также вменяют действия, предусмотренные ч. 3 cтaтьи 153 УK Укpaины (нacильcтвeннoe yдoвлeтвopeниe пoлoвoй cтpacти в извpaщeнныx фopмax).